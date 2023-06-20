Встреча Блинкена с председателем КНР привела к прогрессу - Белый дом

БАКУ /Trend/ - Встреча между госсекретарем США Энтони Блинкеном и председателем КНР Си Цзиньпином привела к прогрессу, и отношения между двумя странами идут в правильном направлении.

Как передает Trend, об этом в понедельник заявила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Жан-Пьер отметила, что встреча была конструктивной и важной для интересов США и американского народа.

Она подчеркнула, что президент Байден считает дипломатию важным средством продвижения вперед в отношениях с другими государствами.

Белый дом считает, что встреча Блинкена с Си Цзиньпином положила прочную основу для продвижения экономического плана президента и стремления к конкуренции, а не конфликту. Пресс-секретарь отметила, что эта встреча является положительным шагом вперед и способствует улучшению отношений между двумя странами.