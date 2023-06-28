США выделят Украине пакет военной помощи на сумму $500 млн

БАКУ /Trend/ - В США объявили о выделении нового пакета военной помощи на сумму 500 млн долларов США Украине, говорится в сообщении Пентагона, передает Trend.

Согласно информации, в рамках этого пакета будет направлено несколько видов вооружения и снаряжения, включая снаряды для систем противовоздушной обороны Patriot и переносные зенитные ракетные комплексы Stinger.

Кроме того, Украине будут переданы противотанковые ракетные комплексы Javelin, боевые машины пехоты Bradley, бронемашины Stryker, а также другие виды вооружения и оборудования, такие как реактивные системы залпового огня HIMARS, подрывные средства, артиллерийские снаряды, ракеты для противотанковых комплексов, противорадиолокационные ракеты, высокоточные авиационные боеприпасы, стрелковое оружие, тепловизионные системы, оборудование для тестирования и диагностики транспортных средств, а также запасные части и генераторы.