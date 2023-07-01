SpaceX вывела на орбиту космический телескоп

БАКУ /Trend/ - Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту телескоп Euclid Европейского космического агентства (ESA) для изучения темной материи вселенной.

Как передает Trend, об этом сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Euclid оснащен телескопом диаметром 1,2 метра, оптической камерой (Vis), спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона (Nisp). Эти инструменты помогут создавать 3D изображения для исследования морфометрических, фотометрических и спектроскопических свойств галактики.