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Перестрелка в День независимости США, есть раненые

США Материалы 5 июля 2023 12:26 (UTC +04:00)
Перестрелка в День независимости США, есть раненые

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В результате стрельбы, произошедшей в Вашингтоне во время празднования Дня независимости США, пострадали девять человек. Как передает Trend, об этом сообщил помощник начальника столичной полиции Лесли Парсонс.

По словам Парсонса, среди пострадавших двое несовершеннолетних - девятилетний и семнадцатилетний. Расследование инцидента все еще находится на предварительной стадии. Видеозапись с места происшествия была опубликована в Twitter аккаунте полиции Вашингтона.

Представитель полиции сообщил, что инцидент произошел на северо-востоке города ночью во время празднования. Некоторых пострадавших доставили в больницы медики и пожарные, в то время как другие обратились за помощью самостоятельно. Парсонс отметил, что ранения пострадавших не являются угрозой для их жизни.

По словам полицейского, стрельба была открыта из черного внедорожника. Он остановился, после чего начал стрелять по людям, находившимся на улице и отмечавшим 4 июля.

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