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Байден сообщил, что поставка истребителей F-16 в Турцию соответствует интересам США

США Материалы 10 июля 2023 00:27 (UTC +04:00)
Байден сообщил, что поставка истребителей F-16 в Турцию соответствует интересам США

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БАКУ /Trend/ - Во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в воскресенье президент США Джо Байден заявил, что поставка истребителей F-16 в Турцию соответствует американским интересам.

Об этом сказал помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Trend.

Салливан отметил, что Байден ясно и последовательно выразил свою позицию во время переговоров, считая, что продажа истребителей F-16 имеет смысл как для альянса НАТО, так и для двусторонних отношений между США и Турцией.

Помимо этого, Салливан также сообщил, что главы двух государств обсудили военную помощь Киеву и договорились о встрече на полях саммита НАТО, который состоится 11-12 июля в Вильнюсе.

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