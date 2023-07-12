Байден выразил уверенность в завершении сделки по продаже Турции истребителей F-16

БАКУ /Trend/ - Президент США Джо Байден выразил уверенность в возможности завершить сделку по продаже Турции американских истребителей F-16.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома, передает Trend.

"Я уверен, что Турция будет продолжать поддерживать вступление Швеции в НАТО, и я уверен, что мы сможем продать [Анкаре] F-16", - сказал президент США.

Ранее Турция обратилась к США с запросом на приобретение 40 истребителей F-16 Block 70, а также 80 комплектов модернизации Block 70 для уже имеющих в Турции самолетов.