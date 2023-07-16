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Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

США Материалы 16 июля 2023 09:37 (UTC +04:00)
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с группой интернет-спутников Starlink

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту с 54 мини-спутниками Starlink.

Как передает Trend, об этом сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в субботу в 23:50 по времени Восточного побережья США.

Это 94-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 25-й с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,7 тыс. таких спутников.

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