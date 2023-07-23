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SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink

США Материалы 23 июля 2023 10:15 (UTC +04:00)
SpaceX перенесла запуск интернет-спутников Starlink

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Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
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БАКУ /Trend/ - Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 22 мини-спутников Starlink, который планировался на воскресенье, перенесен.

Как передает Trend со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX, запуск перенесен на сутки в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Запуск планируется осуществить с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в воскресенье в 19:09 по времени Восточного побережья США.

Это будет 96-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 27-м с начала текущего года. SpaceX вывела на орбиту уже свыше 4,8 тысяч таких спутников.

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