США глубоко обеспокоены развитием событий в Габоне - Госдеп

БАКУ /Trend/ - США глубоко обеспокоены развитием событий в Габоне.

Как передает Trend, об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Государственного департамента США Мэтью Миллера.

"Мы по-прежнему решительно выступаем против военных захватов или неконституционной передачи власти. Мы призываем виновных освободить и обеспечить безопасность членов правительства и их семей, а также сохранить гражданское правление", - говорится в заявлении.

Также США призывают все стороны проявить сдержанность и уважение к правам человека и решить свои проблемы мирным путем посредством диалога.

"Мы также с обеспокоенностью отмечаем отсутствие прозрачности и сообщения о нарушениях, связанных с выборами. Соединенные Штаты поддерживают народ Габона", - говорится в заявлении.

Напомним, что в Габоне группа военных объявила о захвате власти в стране.