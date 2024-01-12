«Исламское сопротивление Ирака» атаковало базу США в Сирии

БАКУ /Trend/ - Вооруженные шиитские отряды «Исламского сопротивления Ирака» нанесли ракетный удар по военной базе США вблизи газового месторождения Конико в провинции Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на телеканал "Аль-Маядин".

О жертвах и разрушениях не сообщается.

С 17 октября 2023 года силы США подвергались атакам в Ираке и Сирии 127 раз, заявил во вторник военный представитель США Патрик Райдер. 52 атак были осуществлены на базы США в Ираке, 75 - в Сирии.

Ранее шиитские ополченцы в заявлении в Telegram-каналах предупредили США, что они увеличат количество вооруженных операций в Сирии и Ираке.