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Суд в США признал Трампа виновным в связи с делом о мошенничестве

США Материалы 17 февраля 2024 00:40 (UTC +04:00)
Суд в США признал Трампа виновным в связи с делом о мошенничестве

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Суд Нью-Йорка признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным по гражданскому делу, связанному с мошенничеством при оценке активов Trump Organization, сообщают американские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, Трамп обязан выплатить около $355 млн в качестве компенсации.

Кроме того, Трампу будет запрещено выступать в качестве сотрудника или директора любой корпорации в Нью-Йорке сроком на три года.

Сообщается, что бывший президент США, скорее всего, обжалует это решение.

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