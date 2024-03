Трамп побеждает на кокусах в Северной Дакоте

БАКУ /Trend/ - Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на кокусах (партийных собраниях) республиканцев в штате Северная Дакота, передает Trend.

После подсчета 38% голосов Трамп получает поддержку 84,4% избирателей, в то время как его конкурентка - экс-постпред США при ООН Никки Хейли - получает лишь 14,6%.

Ведущие американские СМИ, включая агентство Associated Press, The New York Times, телекомпании ABC, CNN и NBC, прогнозируют победу Трампа.

Выборы президента США намечены на 5 ноября. Демократ Джо Байден заявил о своих намерениях баллотироваться на второй срок 25 апреля 2023 года, в то время как Трамп объявил о своем вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.