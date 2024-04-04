США для сдерживания КНР разместят в Азии ракеты средней дальности

БАКУ /Trend/ - Генерал Чарльз Флинн, командующий сухопутными войсками США на Тихом океане, заявил в интервью газете Yomiuri о планах США разместить ракеты средней дальности в Азии с целью сдерживания Китая, передает Trend.

Он отметил, что США планируют сотрудничать с союзниками и партнерами в регионе Индо-Тихоокеанского бассейна и вскоре разместить такие ракеты в этом регионе. Флинн подчеркнул важность противодействия модернизации ракетного потенциала Китая для США.

Командующий не предоставил конкретных данных о типах вооружений, сроках размещения и местах базирования. Однако газета предположила, что речь может идти о пусковых установках Typhon, предназначенных для запуска крылатых ракет Tomahawk и зенитных ракет SM-6.

Следует отметить, что ранее, согласно Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, США не могли размещать баллистические ракеты наземного базирования, крылатые ракеты и ракетные пусковые установки с дальностью от 500 до 5 500 км. Однако в 2019 году США вышли из этого соглашения.