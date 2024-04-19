США заблокировали резолюцию о признании Палестины полноправным членом ООН

БАКУ /Trend/ - Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции, рекомендующий Генеральной Ассамблее предоставить Палестине полноправное членство в организации.

Как передает Trend, в ходе голосования США заблокировали документ, воспользовавшись правом вето постоянных членов Совбеза. США были единственной страной, проголосовавшей против.

За законопроект проголосовали 12 членов Совета Безопасности, двое воздержались.

Проект резолюции подготовил Алжир. Документ содержит рекомендации Генеральной Ассамблее предоставить Палестине статус полноправного члена ООН вместо нынешнего статуса наблюдателя.