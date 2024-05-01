Ядерный взрыв в космосе может иметь разрушительные последствия – Пентагон

БАКУ /Trend/ - Ни одна страна не должна быть заинтересована в размещении ядерного оружия в космосе.

Как передает Trend, об этом сказал помощник министра обороны США по космической политике Джон Плум.

"Ядерный взрыв в космосе может иметь разрушительные последствия, особенно на околоземной орбите", - отметил он.

Плум подчеркнул, что США очень серьезно относятся к заявлениям России о возможности размещения такого оружия в космосе.

Отметим, что в феврале этого года правительство США, в том числе на уровне президента Джозефа Байдена, без предоставления доказательств обвинило Россию в рассмотрении возможности размещения ядерного оружия в космосе.