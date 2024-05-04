Маск предупредил об обесценивании доллара США

БАКУ /Trend/ - Американский миллиардер Илон Маск предупреждает, что если проблема государственного долга не будет решена, доллар США обесценится, передает Trend.

"Нам необходимо что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", - написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее Витор Гаспар, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам, отметил, что рост государственного долга США вызывает негативные последствия по всему миру.