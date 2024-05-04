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Маск предупредил об обесценивании доллара США

США Материалы 4 мая 2024 01:49 (UTC +04:00)
Маск предупредил об обесценивании доллара США

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Американский миллиардер Илон Маск предупреждает, что если проблема государственного долга не будет решена, доллар США обесценится, передает Trend.

"Нам необходимо что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить", - написал он на своей странице в социальной сети X.

Ранее Витор Гаспар, директор департамента Международного валютного фонда по бюджетным вопросам, отметил, что рост государственного долга США вызывает негативные последствия по всему миру.

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