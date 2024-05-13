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США призвали Израиль обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

США Материалы 13 мая 2024 08:43 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Согласно информации, в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Блинкен подчеркнул важность обеспечения безопасности мирного населения в случае масштабной наземной операции в Рафахе, расположенного к югу от сектора Газа.

"Госсекретарь подчеркнул острую необходимость защиты гражданского населения и гуманитарных работников в Газе и призвал госсекретаря обеспечить доставку помощи в Газу", - говорится в сообщении.

При этом Блинкен еще раз отметил, что, хотя США "привержены безопасности Израиля и общей цели разгрома ХАМАС", Вашингтон, тем не менее, "против крупной военной наземной операции в Рафахе, где укрылись более миллиона человек».

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