США призвали Израиль обеспечить безопасность мирных жителей в Рафахе

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с министром обороны Израиля Йоавом Галантом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Согласно информации, в телефонном разговоре с министром обороны Израиля Блинкен подчеркнул важность обеспечения безопасности мирного населения в случае масштабной наземной операции в Рафахе, расположенного к югу от сектора Газа.

"Госсекретарь подчеркнул острую необходимость защиты гражданского населения и гуманитарных работников в Газе и призвал госсекретаря обеспечить доставку помощи в Газу", - говорится в сообщении.

При этом Блинкен еще раз отметил, что, хотя США "привержены безопасности Израиля и общей цели разгрома ХАМАС", Вашингтон, тем не менее, "против крупной военной наземной операции в Рафахе, где укрылись более миллиона человек».