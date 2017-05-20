Азербайджан и НАТО укрепляют сотрудничество

20 мая 2017 14:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Недавние визиты в Азербайджан официальных представителей НАТО дали возможность оценить ход реализации партнерских программ между сторонами. Об этом Trend в субботу сказали в офисе НАТО в Брюсселе, комментируя визиты замгенерального секретаря НАТО по общественным вопросам Таджана Ильдема и заместителя генсека по оборонной политике и планированию Джонатана Пэриша.

Как отметили в офисе Альянса, в ходе минувших визитов стороны обменялись мнениями по активизации этого партнерства.

Сотрудничество Азербайджана с НАТО осуществляется в рамках программы "Партнерство во имя мира". Ранее Альянс утвердил документ по работе на основе Индивидуального плана действий в рамках партнерства на период с 2017 по 2019 годы.

В 2017 году НАТО продолжит работу с Азербайджаном по очистке территорий от мин и неразорвавшихся снарядов в рамках программы «Джейранчель».

(Автор: Анаханум Хидаятова)

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