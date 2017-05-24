Результаты Исламиады в Баку показали, что Азербайджан занял свое достойное место в ряду ведущих спортивных стран мира - депутат

24 мая 2017 16:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Итоги проведенных в Баку IV Игр исламской солидарности подтвердили, что Азербайджан занял свое достойное место в ряду ведущих спортивных стран мира, сказала в среду журналистам председатель Низаминской районной организации правящей партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса (парламента) Седагет Велиева.

«За последние годы Азербайджан с успехом провел такие международные соревнования, как Первые Европейские игры, Всемирную шахматную олимпиаду, чемпионат Европы по футболу среди юношей до 17 лет, Кубок мира по художественной гимнастике, гонки Формула-1. Игры исламской солидарности Баку-2017 также надолго останутся в памяти. Все это способствует популяризации Азербайджана в мире, в качестве спортивной страны», - сказала депутат.

Депутат напомнила, что Азербайджан на этих играх представляли 325 спортсменов, которые завоевали больше всех золотых медалей – 75, благодаря чему Азербайджан занял первое место в медальном зачете.

«Завоевав в целом 162 медали, азербайджанские спортсмены своими результатами подтвердили, что Азербайджан занял свое достойное место в ряду ведущих спортивных стран мира. Проведение этих Игр в Азербайджане еще раз продемонстрировало, что страна пользуется большим уважением в мировом масштабе», - сказала Велиева.

Депутат сказала, что Азербайджан мобилизовал все имеющиеся возможности для проведения IV Игр исламской солидарности на высоком уровне и в безопасных условиях.

«IV Игры исламской солидарности дали стимул усилению солидарности в исламском мире, и, в то же время, показали всему миру, что Ислам – это религия мира, братства и милосердия. Помимо этого мир увидел, что Азербайджан обладает большими возможностями, и способен проводить самые престижные международные соревнования», - сказала депутат.

(Текст: Талех Агавердиев)

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