В Азербайджане ужесточат наказание за незаконные аборты

БАКУ/ Trend/ - В Азербайджане предусматривается ужесточение наказания за незаконные аборты. Данный вопрос нашел свое отражение в предложенных изменениях в Уголовный кодекс.

Согласно предложенным изменениям в статью 141, штраф за незаконное осуществление абортов врачом вне медицинских учреждений составит 500-1000 манатов, штраф за проведение аборта лицом, не получившим специального высшего медицинского образования, - с 1000-1500 манатов, размер штрафа за действия, которые по неосторожности привели к причинению тяжкого вреда здоровью потерпевшей, составит 2000- 3000 манатов.

В настоящее время в УК АР штрафы за вышеперечисленные противозаконные действия установлены на уровне 200 манатов, 300 манатов и от 300 до 500 манатов соответственно.

Предложенные изменения планируется вынести на обсуждение пленарного заседания Милли Меджлиса (парламента), которое состоится 31 мая.

(Автор: Эльчин Мехтиев)