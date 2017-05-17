В Азербайджане построены 11 агрохимических лабораторий

17 мая 2017 15:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана завершило создание агрохимических лабораторий в 11 регионах страны, сказал в среду журналистам министр Гейдар Асадов.

"В настоящее время продолжаются тренинги при участии специалистов из Турции и других стран, после чего в течение ближайших месяцев в этих лабораториях мы начнем проводить полный анализ почв", - сказал министр.

По его словам, данные анализы позволят улучшить сельскохозяйственную специализацию регионов.

Создание агрохимических лабораторий является одним из шагов, предпринимаемых министерством в направлении улучшения материально-технической базы сельскохозяйственной промышленности. Эти лаборатории будут как ветеринарные, так и фитосанитарные.

(Автор: Анвар Мамедов)

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