В Азербайджане определились лучшие молодые ашуги (ФОТО)

26 мая 2017 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В регионах Азербайджан прошел конкурс молодых ашугов, организованный Союзом ашугов при содействии Министерства культуры и туризма Азербайджана, сообщила Trend Life автор проекта, заслуженный работник культуры ашуг Улдуз Сонмез. Конкурс проходил в Шамкире, Газахе, Товузе и Гедабеке с участием ашугов от 15 до 35 лет.

Главная цель проекта - пропаганда древнего азербайджанского музыкального наследия – ашугского искусства среди молодежи. Финальный вечер прошел в Гедабеке и был посвящен государственному празднику Азербайджана – Дню Республики, который отмечается 28 мая.

Первое место занял Керем Велиев, второе – Гурбанов, третье- Джошгун Рагимов. Призеры был отмечены денежными призами. Поощрительными призами были отмечены Ариз Магеррамов, Ровшан Мамедов и Самир Аллахвердиев. Им был преподнесен национальный инструмент - саз.

Ашуги в Азербайджане издавна названы "Эль анасы", так как всегда выражали чаяния народа, защищали свободу любви, пели о преданности родине. Искусство азербайджанских ашугов считается символом национальной идентичности и хранителем азербайджанского языка, литературы и музыки. Ашугское искусство включает в себя эпические дастаны, песни, воспевающие свободу и героизм народа, а также сатирические и юмористические песни, в которых воспеваются дружба и любовь. Ашугское искусство является синтетическим искусством, ашуг сам пишет стихи, сочиняет музыку, играет на сазе, и сам же танцует. Часто исполнение ашуга сопровождает исполнитель на балабане и ансамбль духовых инструментов, но основным музыкальным инструментом ашуга является саз.

В 2009 году искусство азербайджанских ашугов включено в репрезентативный список Нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

(Автор: Вугар Иманов)

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