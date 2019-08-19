Гражданам Азербайджана с невысокими доходами станут доступны бесплатные услуги по медиации

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане утвержден "Порядок оплаты расходов на медиацию за счет средств государственного бюджета".

Как сообщает Trend, согласно утвержденным премьер-министром Новрузом Мамедовым правилам, в соответствии с 28-ой статьей закона Азербайджана "О медиации" расходы на медиацию физического лица, не имеющего достаточных средств для их оплаты во время первой сессии медиации, оплачиваются Советом медиации за счет средств, предусмотренных в Государственном бюджете на эти цели

Расходы физических лиц, не имеющих достаточных средств для оплаты услуг на медиацию, оплачиваются Советом медиации в безналичном порядке медиатору или организации медиации на основании соответствующих подтверждающих документов, представленных медиатором или тремя организациями медиации, осуществляющими первичную сессию медиации данным лицам.

Документ, подтверждающий отсутствие у физического лица средств для оплаты расходов на медиацию, выдается министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана на основании обращения физического лица.

Отметим, что медиация является одним из альтернативных способов внесудебного решения споров.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Хазар Ахундов)

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