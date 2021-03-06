В Губадлы введены в строй Военный госпиталь и Инженерно-саперный центр ГПС Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - После обеспечения территориальной целостности нашего государства, в том числе освобождения территорий, прилегающих к государственной границе с Арменией, благодаря блестящей Победе в Отечественной войне, завоеванной под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана Ильхама Алиева, на этих территориях принимаются последовательные и комплексные меры для создания всей необходимой инфраструктуры по охране и защите госграницы, для улучшения условий службы военнослужащих, их социальных и бытовых условий, а также медицинского обслуживания.

Как сообщили в субботу Trend в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджана, пятого марта на территории Губадлинского района начали функционировать Военный госпиталь и Инженерно-саперный центр ГПС.

В рамках этих мер впервые на освобожденных территориях была начата вакцинация военнослужащих ГПС Азербайджана, в первый же день была организована вакцинация от COVID-19 100 пограничников. Было отмечено, что в соответствии со Стратегией вакцинации от COVID-19, к настоящему времени вакцинированы более 2 тысяч военнослужащих Государственной пограничной службы, в связи с чем была выражена благодарность за государственную заботу об азербайджанском пограничнике.

Выступая на церемонии открытия, первый заместитель начальника Государственной пограничной службы - начальник штаба ГПС генерал-лейтенант Рашад Садыгов отметил, что служба под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева является предметом чести и гордости для каждого азербайджанского пограничника. Было подчеркнуто, что на всей протяженности азербайджано-армянской госграницы интересы Азербайджанского государства защищены на самом высоком уровне.

Личному составу были переданы поздравления начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

В рамках мероприятия участникам были продемонстрированы административное здание и склад материально-технического снабжения Инженерно-саперного центра, имеющиеся технические средства обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов, спецодежда. Было отмечено, что вдоль государственной границы пограничниками - саперами были обнаружены и обезврежены 340 противотанковых и 825 противопехотных мин, а также множество неразорвавшихся боеприпасов, заложенных вооруженными силами Армении. Особое внимание было уделено работе военнослужащих Центра по строительству дорог для передвижения личного состава и военной техники в приграничных районах.

В новом четырехэтажном Военном госпитале на 70 коек проверены условия, созданные для оказания высококвалифицированной медицинской помощи военнослужащим. Военный госпиталь имеет операционную, кабинеты УЗИ и ЭКГ, стоматологические кабинеты, кабинеты для манипуляций, соматические и инфекционные палаты. Кроме того, есть административные помещения, аптека, склад, столовая, кухня, вещевой и продовольственный склады. Отделения полностью укомплектованы медицинским персоналом и оснащены необходимым оборудованием и приборами. Военно-медицинский объект оснащен системой центрального отопления.

Были осмотрены машины скорой помощи военного госпиталя, рассмотрены возможности, созданные для оказания первой помощи раненым в полевых условиях и их эвакуации.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)