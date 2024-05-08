Представитель клуба «Сумгайыт-2» дисквалифицирован на 5 игр

БАКУ /Trend/ - Дисциплинарный комитет АФФА принял решение в связи с инцидентом в Лиге дублеров чемпионата Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, инцидент произошел на матче XXXIII тура «Кяпаз-2» - «Сумгайыт-2».

Администратор «Сумгайыта-2» Эльнур Гусейнов оскорбил судью. Дисциплинарный комитет АФФА принял решение относительно администратора, получившего прямую красную карточку.

Представитель клуба дисквалифицирован на 5 игр. «Сумгайыт-2» оштрафован на 400 манатов.

Отметим, что поскольку до окончания чемпионата осталось 3 тура, представитель Сумгайыта завершит сезон без администратора.

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