Названы суды, которые будут действовать в Сумгайытском судебном комплексе (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сумгайытском судебном комплексе будут действовать шесть судов.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал заместитель начальника Главного организационно-контрольного управления министерства юстиции Азербайджана Субхи Кязымов во время ознакомления с комплексом с участием журналистов, адвокатов, представителей общественности и депутатов.

По его словам, в комплексе будут действовать Сумгайытский апелляционный суд, Сумгайытский городской суд, Сумгайытский административный суд, Сумгайытский коммерческий суд, Сумгайытский суд по тяжким преступлениям, а также временно - Губадлинский районный суд.

"Здание комплекса построено в современном стиле. В нем созданы необходимые условия для проведения судебных заседаний с использованием современных информационных и коммуникационных технологий. В комплексе будут работать около 50 судей и 240 сотрудников судебного аппарата", - сказал Кязымов.

Он сообщил, что Сумгайытский судебный комплекс построен в рамках совместного проекта правительства Азербайджана и Всемирного банка.

Отметим, что несколько дней назад Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии комплекса. Это четвертый по счету судебный комплекс в Азербайджане.

(Автор: Чингиз Сафарли. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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