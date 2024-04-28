Азербайджанская гребчиха завоевала лицензию на Париж-2024

БАКУ /Trend/ - Член сборной Азербайджана по академической гребле Диана Дымченко завоевала лицензию на летние Олимпийские игры в Париже-2024.

Как сообщает Trend со ссылкой на İdman.biz, лидер команды добилась такого успеха в европейской олимпийской квалификационной регате, организованной в венгерском Сегеде.

Дымченко быстрее всех добралась до финиша в полуфинале. Она стала первой на дистанции 2000 метров и по итогам напряженной борьбы опередила своего украинского соперника - 07:40,67 минуты. С таким результатом наша гребчиха вышла в финал А, который является основным финалом. Согласно регламенту, спортсменам, завершившим соревнования в первой тройке в финале А, выдавались олимпийские лицензии. Дымченко выполнила задачу и получила лицензию на Париж-2024. Член нашей сборной заняла второе место в финале А.

Отметим, что в последний раз Азербайджан был представлен в гребле на летних Олимпийских играх, проходивших в бразильском Рио-де-Жанейро в 2016 году.