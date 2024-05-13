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Израильские истребители атаковали несколько объектов "Хезболлах"

Израиль Материалы 13 мая 2024 03:18 (UTC +04:00)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Истребители ВВС Израиля нанесли удары по двум военным объектам и двум ракетным установкам движения "Хезболлах" на юге Ливана.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Согласно информации, удары были нанесены в ответ на обстрелы израильской территории.

"За последние несколько часов истребители нанесли удары по двум ракетным площадкам ракет "Хезболлах" в регионах Хальта и Кфархамам на юге Ливана. Кроме того, в районе Аль-Харайб поражены две цели террористов "Хезболлах"", - говорится в сообщении.

В израильской армии отметили, что в течение дня было зарегистрировано множество ударов из Ливана в направлении ряда районов на севере Израиля.

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