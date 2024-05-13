Узбекистан и Казахстан будут развивать сотрудничество в области транспорта

БАКУ /Trend/ - Министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов встретился в Астане с министром транспорта Казахстана Маратом Карабевым, передает Trend.

Согласно информации, на встрече обсуждались ключевые направления сотрудничества и развития международных транспортных маршрутов, включая железнодорожный и автомобильный транспорт, а также вопросы реализации совместных проектов по строительству транспортной инфраструктуры.

Сообщается, что в частности, рассматривались совместные инициативы по строительству железной дороги "Узбекистан – Афганистан – Пакистан" и мультимодального транспортного коридора "Беларусь – Россия – Казахстан – Узбекистан – Афганистан – Пакистан", а также улучшение грузоперевозок путем цифровизации грузовой документации.

Казахстан выразил поддержку инициативе Узбекистана по строительству железной дороги Термез – Мазари – Шариф – Кабул-Пешавар, отметив, что это способствует развитию региональных коммуникаций и торговли в регионе Центральной Азии.

Особое внимание уделяется созданию благоприятных условий для международных грузовых перевозок по автомобильным маршрутам с использованием современных цифровых технологий. Обе стороны выразили удовлетворение от внедрения системы E-permit для ускорения процесса грузоперевозок.

По итогам встречи была подписана "дорожная карта" по развитию стратегического сотрудничества в области транспорта и логистики между Узбекистаном и Казахстаном на 2024-2025 годы.