Azercell вновь участвует в карьерной выставке (ФОТО)

БАКУ/Trend/- Компания Azercell, которая активно участвует в ярмарках и выставках труда, проводимых в нашей стране, в очередной раз встретилась со студентами на традиционной карьерной выставке в Хазарском университете, сообщает Trend со ссылкой на компанию. Специалисты департамента человеческих ресурсов Azercell предоставили участникам выставки подробную информацию о карьерных возможностях в кампании и программах, проводимых для студентов.

В этом году Azercell c целью внести вклад в развитие образования в Азербайджане объявил набор в «Azercell-Lab» - новую платную программу стажировки. Цель проекта - поддержка студентов, которые интересуются цифровыми технологиями. Студенты, прошедшие успешно все этапы отбора, получат возможность пройти 6-месячную стажировку в инкубационных центрах "IT-Lab" и "Biznes-Lab", участвовать в различных тренингах, корпоративных мероприятиях и социальных проектах компании.

Следует отметить, что Azercell постоянно оказывает поддержку талантливым молодым людям построить карьеру и найти свое место в мире бизнеса. Во время таких мероприятий студентам, которые желают получить работу в Azercell, предоставляется подробная информация о деятельности и принципах работы компании.

«Azercell Telekom» за время своей деятельности всегда уделяло особое внимание профессиональному росту молодежи. Компания подписала меморандумы о сотрудничестве с рядом университетов, способствовала реализации инновационных идей молодых людей и их развитию как квалифицированных и профессиональных личностей.

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