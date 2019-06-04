Результаты нового исследования Mastercard: футбол создает новые города

4 июня 2019 16:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/- Поскольку футбол развивает инфраструктуру и экономику, а также поддерживает инновации, то в течение следующих 50 лет вокруг футбольных стадионов будут сформированы целые города, сообщает Trend cо ссылкой на Mastercard.

Футбольные стадионы в Европе приносят городам, в которых они расположены, в среднем 585 миллионов евро дохода.

Количество денежных переводов в городах, где проходит финал Лиги чемпионов, увеличивается в 2 раза.

Каждый пятый респондент считает, что футбол более эффективен и полезен для общества, чем религия.

Исследование, проведенное по заказу Mastercard изучило десятки новых и будущих стадионов в городах, участвующих в Лиге чемпионов УЕФА, и опросило 2000 европейцев *, которые живут рядом со стадионами.

Результаты исследования показали, что стадионы привлекают большие инвестиции в свои города. Каждый новый стадион играет важную роль в развитии инфраструктуры города и повышении уровня занятости, принося в среднем 585 миллионов евро в городской бюджет.

Также в результате исследования стало ясно, что к 2060 году около 200 стадионов по всей Европе будут сформированы в специальных “умных” городах. В центре футбольного города появится стадион стоимостью 800 миллионов евро, построенный с учетом всех современных технологий. В городе будет собственная транспортная система, школы, больницы и даже полиция. В ближайшие 50 лет в одной из стран Европы планируется построить один из крупнейших футбольных городов, который будет расположен в 80 км езды от аэропорта. Город будет построен при помощи состоятельных инвесторов.

Эксперты также приводят некоторые примеры таких проектов. Например, в футбольной академии “Манчестер Сити” было построено около 600 новых жилых комплексов. Также были построены 3 000 новых зданий на стадионе Emirates Arena, 40% из которых были предложены покупателям по доступной цене.

Новое исследование также показало, что футбол сформировал у людей чувство единства и родства. Каждый пятый респондент (17%), который живет рядом с футбольным стадионом, чувствует себя единым со своими соседями, и главная причина этому – футбол.

21% респондентов считают, что футбол – это самая обсуждаемая тема в кафе.

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