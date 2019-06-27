Палата аудиторов Азербайджана будет сотрудничать с российскими коллегами

БАКУ/Trend/ - Палата аудиторов Азербайджана (ПАА) и Российская ассоциация аудиторов «Содружество» подписали соглашение о сотрудничестве, передает Trend со ссылкой на ПАА.

Стороны будут стремиться к созданию благоприятных условий для подготовки профессиональных кадров в сфере аудита на территориях их деятельности. В частности, речь идет о содействии внедрению в профессиональную деятельность членов обеих палат международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), международных стандартов аудита, а также других стандартов, издаваемых Международной федерации бухгалтеров (МФБ).

В планах также значится дальнейшее развитие профессиональных сертификаций через сети учебных центров обеих организаций для обучения и повышения квалификации аудиторов, взаимодействие по вопросам профессионального развития членов организаций, создание благоприятных условий для делового общения между специалистами.

Стороны также договорились о дальнейшем укреплении взаимоотношений и обмене опытом.

Палата аудиторов также подписала меморандум о взаимопонимании с ассоциацией бухгалтеров АССА.

(Автор: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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