Золото и серебро в Азербайджане подорожали

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 4 сентября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 4 сентября подорожала на 30,4895 маната, составив 2622, 0035 маната, унция серебра - на 1,6761 маната, до 33, 0063 маната, унция платины - на 49,8525 маната, до 1637, 3380 маната, унция палладия - на 8,6105 маната, до 2628,1320 маната.

Название 04.09.2019 03.08.2019 Золото XAU 2622.0035 2591.5140 Серебро XAG 33.0063 31.3302 Платина XPT 1637.3380 1587.4855 Палладий XPD 2628.1320 2619.5215

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 4 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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