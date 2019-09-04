Золото и серебро в Азербайджане подорожали

4 сентября 2019 09:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Цены на золото и серебро в Азербайджане 4 сентября повысились по сравнению с предыдущими показателями, сообщает в среду Trend со ссылкой на данные Центрального банка.

Так, унция золота 4 сентября подорожала на 30,4895 маната, составив 2622, 0035 маната, унция серебра - на 1,6761 маната, до 33, 0063 маната, унция платины - на 49,8525 маната, до 1637, 3380 маната, унция палладия - на 8,6105 маната, до 2628,1320 маната.

Название

04.09.2019

03.08.2019

Золото

XAU

2622.0035

2591.5140

Серебро

XAG

33.0063

31.3302

Платина

XPT

1637.3380

1587.4855

Палладий

XPD

2628.1320

2619.5215

Банковские металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, рутений, родий, осмий), доведенные до наивысшей пробы (999,9). Банковские металлы продаются в слитках, монетах или порошках и имеют соответствующий сертификат качества.

Тройская унция - единица измерения массы, равная 31,1034768 грамма.

Официальный курс на 4 сентября составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Ровшан Бадалов)

Twitter: @badalov_rovshan

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