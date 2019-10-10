В промквартале Азербайджана создаются два предприятия с турецкими учредителями

10 октября 2019 12:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Среди резидентов, работающих в индустриальных парках Азербайджана пока нет турецких компаний.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Ниязи Сафаров журналистам на конференции "Применение стандартов: сотрудничество Азербайджана и Турции".

По словам замминистра, сегодня турецкие бизнесмены работают над созданием двух компаний в промышленных кварталах, в частности в Гаджигабуле. Хотя эти компании зарегистрированы в Азербайджане, их учредителями являются граждане Турции. Одна из двух компаний нацелена на производство упаковочных материалов, а другая - на выпуск биологических удобрений.

На данный момент предприятия проходят тестовый режим. Работа в этом направлении будет продолжена.

Сафаров также подчеркнул, что министерство экономики проводит масштабные работы по развитию промышленных зон в Азербайджане.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Хазар Ахундов)

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