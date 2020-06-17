Станьте ближе к AccessBank с помощью онлайн-интервью

БАКУ/Trend/ - AccessBank запустил новый метод проведения собеседования по приему на работу. Кандидаты, которые не хотели бы очно присутствовать на собеседовании из-за распространения вируса COVID-19, могут провести встречу с сотрудниками банка виртуально - посредством видеоплатформы Zoom.

Таким образом, сотрудники департамента человеческих ресурсов AccessBank не только защищают здоровье кандидатов, но и экономят их время, а также создают все условия для того, чтобы они не выходили из дома.

За последние два месяца 123 кандидата прошли собеседования с сотрудниками департамента человеческих ресурсов AccessBank, 22 из которых были приняты на работу.

AccessBank обслуживает малый и средний бизнес с 2002 года и на сегодняшний день является лидером микрокредитования в Азербайджане. Акционерами банка являются такие международные организации, как Азиатский банк развития, Европейский инвестиционный банк, Международная финансовая корпорация и другие. Банк имеет 28 филиалов, 15 из которых оказывают услуги в Баку и 13 - в регионах страны. Информацию об услугах банка можно получить, позвонив в контактный центр банка по номеру 151, на сайте www.accessbank.az или же на страницах банка в социальных сетях.