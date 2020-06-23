Azercell вместе с абонентами будут праздновать месяц #цифровыхдней (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Ровно год назад, объявив в Азербайджане об обновленной стратегии бренда, Azercell начал строить «цифровой мир» вместе со своими абонентами. 21 июня 2019 года на грандиозном мероприятии, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева с участием представителей государственных структур и частных организаций, культурных и общественных деятелей страны, а также СМИ, была впервые продемонстрирована трехмерная 3D-проекция с новыми атрибутами компании. Около 300 дронов создали в небе зрелищное шоу с изображением флага и карты Азербайджана, а также старым и новым логотипами Azercell.

ООО Azercell Telecom, являющийся выбором более 5 000 000 людей в стране, планирует отметить этот праздник вместе со своими абонентами. Так, в течение одного месяца абоненты компании получат возможность подключиться к новым тарифным кампаниям, бесплатным подпискам на полезные и развлекательные приложения, а также смогут поучаствовать в различных играх и конкурсах, проводимых на страницах Azercell в социальных сетях, и выиграть ценные цифровые подарки.

В прошлом году, представив общественности обновленные бренд и философию компании, лидер сотовой связи страны Azercell Telecom также пообещал подготовить Азербайджан к новой эре подключения, и тем самым, открыть своим пользователям бесконечные возможности стремительно развивающегося цифрового мира. В своей новой стратегии Azercell заявил, что с помощью цифровых решений нового поколения он кардинально облегчит и улучшит качество жизни жителей страны. В свою очередь новый логотип компании, который символизирует гибкость и инновационный дух Azercell, воплощает в себе движение, развитие и одновременно создает связь между прошлым и будущим, стал символом начала новой вехи истории развития компании.

Таким образом, оставаясь верным своим июньским обещаниям, в ноябре 2019 года Azercell запустил первую в стране и на Южном Кавказе пилотную версию сети 5G, сделав один из наиболее важных шагов на пути к цифровизации. Первое и самое раннее тестирование сети 5G, а также ее техническое совершенствование ставят Azercell в один ряд с ведущими мировыми операторами мобильной связи.

Последующие шаги Azercell были связаны с запуском инновационных решений и сервисов. Так, оператор предоставил своим абонентам усовершенствованное приложение личного кабинета Kabinetim, впервые в стране внедрил услугу мобильной оплаты Mobil Ödəmə, которая позволяет оплатить различные счета, включая связь, коммунальные и другие бытовые расходы.

Отталкиваясь от растущего спроса на цифровые сервисы для смартфонов, в прошлом году Azercell также представил своим абонентам широкий спектр образовательных и развлекательных услуг, таких как ivi, Zvuk, Azercell Kids, Bookmate, мобильное телевидение NNTV, BluTV и Busuu.

Цифровая философия отразилась и на формате социальных проектов Azercell: с целью пропаганды азербайджанской культуры и поэзии на международной арене и в рамках государственного проекта «2019 - год Насими», оператор перевел в формат аудиокниги газели и рубаи поэта-мыслителя Имадеддина Насими, и в честь его 650-летия опубликовал их на трех языках в международном приложении Bookmate.

Azercell, также известный своими социальными проектами по защите детей и детских прав, организовал ряд специальных тренингов для школьников, родителей и учителей в различных регионах страны на тему «Цифровое гражданство и интернет-безопасность» с целью улучшения осведомленности населения о правилах поведения и защиты в цифровой среде.

Даже в самые сложные и критические времена для мировой общественности, коммуникационные услуги Azercell оперативно пришли на помощь жителям страны. С первых дней борьбы с глобальной пандемией коронавируса COVID-19 Azercell активно поддерживал и поддерживает как своих абонентов, так и различные уязвимые слои населения, предоставляя бесплатный баланс в размере 50 манатов гражданам, находящимся в роуминге за пределами страны; сделав бесплатной связь с TƏBİB для получения услуг, предоставив бесплатные выездные абонентские услуги для граждан старше 65 лет, поддержав бесплатной связью стоимостью 50 манатов врачей и медицинский персонал, пополнив баланс мобильного интернета учителям и педагогам, работающим через портал «Виртуальная школа», оказав поддержку интернет-связи студентам для онлайн-занятий, предоставив большие скидки на услуги дополнительного значения и мобильные приложения, организовав раздачу продовольственных товаров тысячам малоимущих семей, а также оказав другие виды помощи.

Отмечающий сегодня годовщину своего ребрендинга лидер сотовой связи страны - Azercell - готов неустанно служить своим абонентам и приглашает всех присоединиться к своему цифровому празднику.

Не оставайтесь без подарка в цифровые дни Azercell!

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az.



Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. В настоящее время 5 миллионов абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99,2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.

Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, обслуживание абонентов онлайн и через социальные сети, мобильная электронная подпись Asan İmza и т. д.

Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors İn People.