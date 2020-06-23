Azercell вместе с абонентами будут праздновать месяц #цифровыхдней (ВИДЕО)

Экономика 23 июня 2020 14:38 (UTC+04:00)
Azercell вместе с абонентами будут праздновать месяц #цифровыхдней (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Ровно год назад, объявив в Азербайджане об обновленной стратегии бренда, Azercell начал строить «цифровой мир» вместе со своими абонентами. 21 июня 2019 года на грандиозном мероприятии, состоявшемся в Центре Гейдара Алиева с участием представителей государственных структур и частных организаций, культурных и общественных деятелей страны, а также СМИ, была впервые продемонстрирована трехмерная 3D-проекция с новыми атрибутами компании. Около 300 дронов создали в небе зрелищное шоу с изображением флага и карты Азербайджана, а также старым и новым логотипами Azercell.

ООО Azercell Telecom, являющийся выбором более 5 000 000 людей в стране, планирует отметить этот праздник вместе со своими абонентами. Так, в течение одного месяца абоненты компании получат возможность подключиться к новым тарифным кампаниям, бесплатным подпискам на полезные и развлекательные приложения, а также смогут поучаствовать в различных играх и конкурсах, проводимых на страницах Azercell в социальных сетях, и выиграть ценные цифровые подарки.

В прошлом году, представив общественности обновленные бренд и философию компании, лидер сотовой связи страны Azercell Telecom также пообещал подготовить Азербайджан к новой эре подключения, и тем самым, открыть своим пользователям бесконечные возможности стремительно развивающегося цифрового мира. В своей новой стратегии Azercell заявил, что с помощью цифровых решений нового поколения он кардинально облегчит и улучшит качество жизни жителей страны. В свою очередь новый логотип компании, который символизирует гибкость и инновационный дух Azercell, воплощает в себе движение, развитие и одновременно создает связь между прошлым и будущим, стал символом начала новой вехи истории развития компании.

Таким образом, оставаясь верным своим июньским обещаниям, в ноябре 2019 года Azercell запустил первую в стране и на Южном Кавказе пилотную версию сети 5G, сделав один из наиболее важных шагов на пути к цифровизации. Первое и самое раннее тестирование сети 5G, а также ее техническое совершенствование ставят Azercell в один ряд с ведущими мировыми операторами мобильной связи.

Последующие шаги Azercell были связаны с запуском инновационных решений и сервисов. Так, оператор предоставил своим абонентам усовершенствованное приложение личного кабинета Kabinetim, впервые в стране внедрил услугу мобильной оплаты Mobil Ödəmə, которая позволяет оплатить различные счета, включая связь, коммунальные и другие бытовые расходы.

Отталкиваясь от растущего спроса на цифровые сервисы для смартфонов, в прошлом году Azercell также представил своим абонентам широкий спектр образовательных и развлекательных услуг, таких как ivi, Zvuk, Azercell Kids, Bookmate, мобильное телевидение NNTV, BluTV и Busuu.

Цифровая философия отразилась и на формате социальных проектов Azercell: с целью пропаганды азербайджанской культуры и поэзии на международной арене и в рамках государственного проекта «2019 - год Насими», оператор перевел в формат аудиокниги газели и рубаи поэта-мыслителя Имадеддина Насими, и в честь его 650-летия опубликовал их на трех языках в международном приложении Bookmate.

Azercell, также известный своими социальными проектами по защите детей и детских прав, организовал ряд специальных тренингов для школьников, родителей и учителей в различных регионах страны на тему «Цифровое гражданство и интернет-безопасность» с целью улучшения осведомленности населения о правилах поведения и защиты в цифровой среде.

Даже в самые сложные и критические времена для мировой общественности, коммуникационные услуги Azercell оперативно пришли на помощь жителям страны. С первых дней борьбы с глобальной пандемией коронавируса COVID-19 Azercell активно поддерживал и поддерживает как своих абонентов, так и различные уязвимые слои населения, предоставляя бесплатный баланс в размере 50 манатов гражданам, находящимся в роуминге за пределами страны; сделав бесплатной связь с TƏBİB для получения услуг, предоставив бесплатные выездные абонентские услуги для граждан старше 65 лет, поддержав бесплатной связью стоимостью 50 манатов врачей и медицинский персонал, пополнив баланс мобильного интернета учителям и педагогам, работающим через портал «Виртуальная школа», оказав поддержку интернет-связи студентам для онлайн-занятий, предоставив большие скидки на услуги дополнительного значения и мобильные приложения, организовав раздачу продовольственных товаров тысячам малоимущих семей, а также оказав другие виды помощи.

Отмечающий сегодня годовщину своего ребрендинга лидер сотовой связи страны - Azercell - готов неустанно служить своим абонентам и приглашает всех присоединиться к своему цифровому празднику.

Не оставайтесь без подарка в цифровые дни Azercell!

Для получения дополнительной информации обращайтесь по адресу news@mcs.az.

Лидер сектора мобильной связи, крупнейший налогоплательщик и инвестор ненефтяного сектора Азербайджана ООО Azercell Telekom было основано в 1996 году. В настоящее время 5 миллионов абонентов выбирают услуги Azercell. Рыночная доля компании составляет 49%; территориальный охват по стране - 99,2% (исключая 20% оккупированных территорий); охват населения равен 99,8%.

Именно Azercell впервые внедрил в стране ряд таких инноваций, как технология GSM, система предоплаты, услуги мобильного интернета, телефонный центр в режиме 24/7(*1111), центры обслуживания абонентов 7/7, экспресс-офисы Azercell, услуги M2M, технология 4G и сеть 5G в тестовом режиме, мобильный абонентский сервис, обслуживание абонентов онлайн и через социальные сети, мобильная электронная подпись Asan İmza и т. д.

Стремительно развивающаяся сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшеронский полуостров. Согласно результатам исследований, проведенных международными системами анализа качества беспроводной сети и радиосвязи, сеть 4G Azercell продемонстрировала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи в Азербайджане. Azercell является единственной компанией в республике и среди стран СНГ, получившей международный золотой сертификат за вклад в развитие человеческих ресурсов İnvestors İn People.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Может ли моя супруга получать мою пенсию…
Loading Bars
Лента новостей
День розового фламинго - живая природа Азербайджана (ВИДЕО, ФОТО) Интересное 15:09
Компенсации зарплат в Британии достигли 23 млрд фунтов, помощь получили 9,2 млн человек Европа 14:59
В Азербайджане продлен срок адресной помощи и страховых выплат по безработице Общество 14:54
Французская компания продолжает строительство завода в Казахстане Энергетика 14:51
В прифронтовой зоне состоялось открытие очередной воинской части ВВС Азербайджана (ФОТО) Политика 14:48
Туркменистан и Иран возобновляют транспортное сообщение Транспорт 14:45
В Азербайджане продлен срок инвалидности лиц с ограниченными возможностями здоровья Общество 14:43
Пассажиропоток по автобусным маршрутам Баку снизился на 45% Общество 14:41
Azercell вместе с абонентами будут праздновать месяц #цифровыхдней (ВИДЕО) Экономика 14:38
Владимир Путин проведет очные встречи с Вучичем и Мерзиёевым Россия 14:34
Центробанк Туркменистана внес изменения в правила международных переводов Финансы 14:21
Чехия и Азербайджан подпишут соглашение о сотрудничестве в области энергетики Энергетика 14:14
ФАО и Госкомэкологии реализуют проект в сфере продовольствия и землепользования Узбекистан 14:14
Депутаты Олий Мажлиса Узбекистана предложили ввести амнистию капитала Узбекистан 14:12
Чехия и Азербайджан проведут экономические консультации – министерство Бизнес 14:05
Кабмин Азербайджана принял решение о выплате 190 ман по 8 городам и районам страны Экономика 14:03
Растет спрос на турецкую мебель в Азербайджане Турция 13:59
В ЦБ Испании заявили, что ВВП страны может сократиться почти на 22% во втором квартале Европа 13:57
Минобразования Азербайджана: Карантин не помешал изготовлению учебников Общество 13:55
Волгоградская область увеличила экспорт зерна в Иран на 30% Экономика 13:54
Завтра в Баку солнечно и до 35 градусов тепла Общество 13:52
ЕБРР выделяет $40 млн для поддержки малого среднего бизнеса в Узбекистане Узбекистан 13:42
Казахстан продолжит сокращать добычу нефти во второй половине года Казахстан 13:40
Назначен новый посол Пакистана в Азербайджане Политика 13:28
От нас зависит судьба будущего поколения - народная артистка Азербайджана Гюльназ Исмаилова Социум 13:26
Арзу Нагиев: Военные учения в горах крайне важны для азербайджанской армии (ВИДЕО) Политика 13:24
Земли, подпадающие под строительство Бакинской пригородной ж/д, будут приобретены для государственных нужд Политика 13:19
Эльхан Алескеров: Ради нефти Каир готов воевать с Анкарой? Турция 13:17
В рамках TRACECA большинство грузов через Азербайджан перевезено автомобилями Транспорт 13:02
Туркменистан максимально нарастил поставки продукции добывающей промышленности из Турции Турция 13:02
"Служба ASAN" призвала граждан использовать SMS-коды исключительно по назначению Общество 12:57
В Турции создается комитет для расследования событий 1915 года Турция 12:55
Началось производство третьей крупной партии труб для интерконнектора Греция-Болгария Энергетика 12:53
Азербайджанская армия по боеспособности на порядок выше армянских воинских формирований - российский эксперт Политика 12:49
Deutsche Bank содействует диверсификации экономики Туркменистана Финансы 12:41
Волонтеры Агентства по развитию МСБ Азербайджана оказывают помощь фермерам (ФОТО) Экономика 12:38
Турция нарастила поставки продукции добывающей промышленности в Катар Турция 12:37
У берегов Индонезии произошло сильное землетрясение Другие страны 12:31
Туркменистан и ОАЭ проведут встречу Комитета по совместному сотрудничеству Бизнес 12:30
Азербайджанская чета композиторов: Даже любящие пары стали с осторожностью ходить рядом (ВИДЕО) Социум 12:28
Управление мусульман Кавказа возвращает деньги лицам, собиравшимся совершить Хадж Общество 12:23
ЦАЭРКА: Азербайджанский манат играет роль амортизатора в воздействии внешних шоков Финансы 12:21
Африканские страны сообщили ОПЕК о планах сокращения добычи с компенсацией до октября Другие страны 12:16
Депутаты высказались насчет формата проведения свадеб в Азербайджане Общество 12:15
Взносы в Бюро обязательного страхования Азербайджана превысили 9 млн манатов Экономика 12:07
Азербайджанские исполнители Jony и HammAli & Navai поздравят российских выпускников Культура 12:04
В восьми районах Сербии из-за наводнения ввели режим ЧС Европа 12:00
Франция снижает ввоз продукции добывающей промышленности из Турции Турция 11:58
Вюсал Гасымлы: В Азербайджане существует потребность в развитии инвестиционных институтов Финансы 11:48
В Азербайджане в постпандемический период приоритетом для компаний станет формирование новой модели менеджмента Бизнес 11:44
За сутки в России заразились коронавирусом 7 425 человек Россия 11:40
ЕС и ВОЗ отправили медицинскую помощь Азербайджану (ФОТО) Политика 11:40
Восемь человек погибли при наводнениях в Чехии Европа 11:37
Оглашены объемы грузооборота по фидерному сообщению между Казахстаном и Азербайджаном Транспорт 11:30
Французская корпорация Sanofi приступит к испытаниям вакцины от коронавируса в сентябре Европа 11:27
Инициатива по ЕТР направлена на повышение конкурентоспособности коридора - TRACECA Транспорт 11:26
В Азербайджане еще 142 наследникам шехидов выдадут единовременные выплаты Общество 11:18
Реальный эффективный курс маната достиг максимальной отметки за пять лет Финансы 11:17
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer США 11:10
С начала года из Алжира через порты Турции перевезено около 3 млн тонн грузов Турция 11:03
В Армении за сутки выявили 418 новых случаев заражения COVID-19 Армения 11:02
Турпоток из Грузии в Турцию сократился до рекордного минимума Турция 11:02
В Батуми вошел американский эсминец Porter Грузия 11:01
Снижается объем грузоперевозок из Турции в Туркменистан Турция 10:50
Цены на азербайджанскую нефть повысились Энергетика 10:50
Под руководством премьер-министра Грузии Георгия Гахария состоялось заседание Совета инвесторов Грузия 10:46
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к предприятиям по продаже продуктов питания Общество 10:46
Узбекистан в январе-мае сократил импорт химпродуктов из Турции Турция 10:43
Запущена в эксплуатацию новая инфраструктура инженерных войск азербайджанской армии (ФОТО) Общество 10:37
Минтранс Узбекистана утвердил правила формирования тарифов на услуги аэропортов Узбекистан 10:31
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберного оружия Нагорно-карабахский конфликт 10:27
IFC предоставляет узбекскому Ипотека-банку $35 млн. Узбекистан 10:27
Японский суперкомпьютер признан самым быстрым в мире Другие страны 10:22
В течение месяца серебро в Азербайджане подорожало на 5% Финансы 10:14
Узбекистан впервые начал экспортировать арахис в Китай Узбекистан 10:13
Врач рассказал о состоянии здоровья Бахрама Багирзаде Социум 10:00
Во Франции начала функционировать азербайджанская онлайн-газета - lagazetteaz.fr Общество 10:00
Льготное кредитование бизнеса по ставке в 6% запускают в Казахстане Казахстан 09:56
Правительство приняло меры по улучшению бизнес-климата в Казахстане Казахстан 09:53
Правительство Грузии выделит на сбор урожая винограда 60 миллионов лари Грузия 09:48
Евро дорожает к азербайджанскому манату Финансы 09:46
США внесли в СБ ООН резолюцию по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана Политика 09:39
Цены на нефть коррекционно снижаются после роста накануне Энергетика 09:24
В Японии заявили, что Вашингтон не предъявлял Токио требований о расходах на базы США Другие страны 09:12
Один человек утонул в канале Верхний Карабах - МЧС ведет поиски Происшествия 09:05
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 23 июня В мире 08:59
План восстановления Европы столкнулся с новым препятствием Европа 08:52
Bloomberg: США могут снова ввести пошлину в 10% на импорт алюминия из Канады США 08:47
В Стамбуле произошел пожар в больнице Турция 08:43
В Кыргызстане за сутки выявлено 163 новых случая COVID-19 Кыргызстан 08:39
Найдено средство против распространенной смертельной болезни мозга В мире 08:33
В Токио намерены сделать представление США в связи с пожаром на авиабазе Другие страны 08:25
Устаревшая Windows 7 внезапно обновилась Турция 08:16
Илон Маск вслед за руководством Twitter раскритиковал решение США по трудовым визам США 08:09
Польша поддерживает идею развития мультимодальных транспортных коридоров, проходящих через Азербайджан Транспорт 08:00
Парламент Грузии проголосует за конституционные изменения во втором чтении Грузия 07:58
499 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки Казахстан 07:55
Иран назвал злоупотребление механизмами ООН позором Политика 07:52
Токийский Disneyland откроется 1 июля Другие страны 07:43
Вручение премии "Золотой глобус" перенесли на конец февраля 2021 года В мире 07:29
Все новости