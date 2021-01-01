TAP внесет вклад в экономическую безопасность и процветание Азербайджана - Ариэль Коэн

Экономика 1 января 2021 13:30 (UTC+04:00)
TAP внесет вклад в экономическую безопасность и процветание Азербайджана - Ариэль Коэн

БАКУ/Trend/- Запуск Трансадриатического трубопровода (TAP) является большим шагом вперед для Азербайджана, поскольку этот проект будет приносить ежегодный доход и будет способствовать экономической безопасности и процветанию страны.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник в Atlantic Council и основатель компании International Market Analysis LLC Ариэль Коэн.

Как отметил Коэн, TAP будет доставлять каспийский газ из Азербайджана в Европу через Грузию и Турцию и, таким образом, диверсифицировать источники природного газа для Европы:
«Я считаю, что стратегической целью в рамках этого проекта будет установка дополнительных компрессорных станций и увеличение поставок газа с нынешних 10 миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов кубометров в год.»

Отметим, что 31 декабря 2020 года началась поставка азербайджанского газа в Европу через Трансадртатический газопровод.

Впервые в истории Азербайджану удалось экспортировать свой природный газ на европейский рынок по трубопроводам. После успешного подключения TAP к итальянской газораспределительной сети 15 ноября коммерческий природный газ был доставлен сегодня из Мелендуньо в Италию через SNAM Rete Gas (SRG) и из Неа-Месимврия в Грецию и Болгарию через DESFA.

Азербайджан, имеющий прямой доступ к европейскому рынку газа, который является крупнейшим импортером природного газа в мире, диверсифицировал свои экспортные возможности.

(Автор: Ляман Зейналова)

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