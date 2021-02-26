Казахстан и Азербайджан договорились о бурении скважин буровой установкой Satti

БАКУ /Trend/ - KMG Drilling&Services (Казахстан) и Caspian Drilling Company (Азербайджан) подписали Соглашение о бурении скважин казахстанской самоподъемной буровой установкой Satti в азербайджанском секторе Каспийского моря, передает в пятницу Trend со ссылкой на департамент по связям с общественностью АО «ФНБ «Самрук-Қазына».

Согласно сообщению, деятельность будет проводиться в той части Каспийского моря, где азербайджанская SOCAR и британская British Petroleum проводят совместные разведочные работы.

Напомним, что Национальная компания Казахстана «КазМунайГаз» завершила передачу Азербайджану казахстанской самоподъемной плавучей буровой установки Satti 19 июня 2019 года.

Satti - первая платформа, построенная целиком в Казахстане. Она строилась в течение трех лет по американским технологиям на двух верфях. Установка предназначена для проведения буровых работ в Каспийском море на глубине до 80 метров.

Сформирована казахстано-азербайджанская команда специалистов, которая будет участвовать в бурении и обеспечивать техническую поддержку.

Стороны договорились о передаче установки в феврале 2019 года.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)