Немецкие компании рассматривают возможности участия в реконструкции освобожденных территорий Азербайджана – посол Германии

БАКУ /Trend/ - Немецкие компании рассматривают возможности участия в реконструкции освобожденных территорий Азербайджана.

Как сообщает Trend, об этом сказал посол Германии в Азербайджане Вольфганг Манинг.

По словам посла, Германия следила за событиями, связанными с освобождением Азербайджаном своих оккупированных территорий в ходе Второй Карабахской войны.

Он отметил, что Германия приветствовала подписание трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года в качестве первого шага на пути развития отношений между Азербайджаном и Арменией.

Манинг добавил, что как только станет заметен прогресс в данном вопросе, немецкие компании будут готовы участвовать в реконструкции освобожденных территорий, а также в процессе разминирования азербайджанских земель.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

Твиттер: @JeilaAliyeva