Азербайджан ожидает ускоренный рост ВВП в ближайшие годы – советник министра

БАКУ/Trend/ - Азербайджан ожидает, что в ближайшие годы восстановление ВВП продолжится ускоренными темпами.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал cоветник министра экономики Эмиль Меджидов, выступая на 5-м ежегодном Транскаспийском форуме.

«Как и все страны региона, Азербайджан также оказался под давлением пандемии COVID-19. Наша программа по борьбе с COVID была в основном направлена на обеспечение социальной защиты уязвимых групп населения. Мы считаем, что пережили период пандемии с весьма скромными потерями. Наше ВВП сократилось примерно на 4 процента в 2020 году, и мы надеемся на его восстановление в этом году. Стоит отметить, что всего несколько дней назад Всемирный банк и ЕБРР пересмотрели прогноз ВВП и спрогнозировали рост примерно на 3 процента в этом году. Мы совершенно уверены, что восстановление в ближайшие годы будет продолжаться ускоренными темпами», – сказал Меджидов.

Как отметил советник министра, Азербайджан вступил в 2021 год в новых условиях после освобождения азербайджанских земель от армянской оккупации в прошлом году.

«Это дает Азербайджану огромные возможности и влияет на весь регион. Азербайджан активно занимается восстановлением освобожденных земель. Мы начали масштабную и амбициозную программу по реконструкции и реабилитации этих территорий», – сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Надир Насиров)

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