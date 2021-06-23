В Карабахе планируется установка 13 гидрологических станций - вице-премьер

БАКУ /Trend/ - В Карабахе планируется установка 13 гидрологических станций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал в ходе поездки в Агдам вице-премьер правительства Азербайджана Шахин Мустафаев.

«Необходимо оценить ресурсы поверхностных вод на освобожденных территориях Азербайджана. Для этого планируется установить 13 гидрологических станций», - сказал он.

По его словам, места для установки станций уже практически определены.

"На освобожденных от оккупации территориях находятся 13 крупных рек и девять водохранилищ. Есть предложения по строительству новых водохранилищ в соответствии с рельефом территории. Эти предложения будут изучены и представлены руководству страны", - сказал Мустафаев.

Он отметил, что серьезной проблемой для ведения деятельности является минная угроза: "По мере очищения территорий от мин ремонтно-строительные работы на объектах водного хозяйства будут продолжены".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)