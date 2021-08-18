Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех!

Экономика 18 августа 2021 10:48 (UTC+04:00)
Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех!

Банк Республика, который уделяет особое внимание развитию цифрового банкинга в нашей стране, и Hesab.az лидер в сфере онлайн-платежей подписали первое в стране соглашение в области финансовых технологий (финтех).

Так, клиенты Банка Республика благодоря услуге Open Banking, теперь смогут отслеживать свои личные счета и просматривать историю по счетам на платформе Hesab.az. Благодаря этому нововведению, клиенты Банка Республика смогут в полностью безопасном режиме получать информацию о своих счетах не только через цифровые платформы банка, но и через небанковские платформы.

Чтобы воспользоваться услугой Open Banking, предоставляемой впервые в нашей стране, достаточно добавить информацию о счете в Банке Республика через сайт или мобильное приложение Hesab.az

«Мы благодарим команду GoldenPay за создание новых возможностей для наших клиентов с помощью платформы Open Banking, впервые предоставленной в нашей стране Банком Республика. Это очень важный шаг в направлении доступности финансовых услуг. Я думаю, что внедрение услуги Open Banking, которое стал требованием Европейского Центрального Банка для европейских банков, вскоре будет широко применяться и в нашей стране. Банк Республика давно работает над продвижением и внедрением платформы Open Banking в нашей стране. Хотели бы выразить особую благодарность Центральному банку Азербайджана за огромную поддержку в развитии этого сектора. Уверен, что этот проект расширит наше сотрудничество с финтех-компаниями и станет качественно новым этапом в процессе цифровой трансформации финансового сектора страны». - отметил заместитель председателя правления Банка Республика Эльнур Гасанов.

От имени GoldenPay могу сказать, что испытываем чувство радости от того, что впервые в стране нашей компании доверено интегрирование услуги Open Banking в нашу платформу, предоставляемой Банком Республика, одним из крупнейших банков страны. Мы активно работаем над внедрением онлайн-платежей в Азербайджане более 14 лет. Предлагая технологические решения через систему онлайн-платежей, GoldenPay позволяет многим банкам и порталам, а также различным предприятиям принимать платежи наличными. Платформа онлайн-сервисов Hesab.az обслуживает более 600 000 пользователей, применяя последние технологические инновации и участвуя в инновационных проектах. От имени комрании мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что, расширяя наши возможности обслуживания в результате этого сотрудничества, мы продолжаем работать не только как платформа онлайн-платежей, но и как платформа онлайн-сервисов. Подписывая первое соглашение на местном рынке, мы уверены, что в ближайшем будущем безналичные и, что самое главное, онлайн-платежи в нашей стране будут расти быстрее, а мировые технологические инновации будут более широко применяться и в нашей стране ». - отметила председатель правления GoldenPay Наина Мехтиева.

Hesab.az - Крупнейшая компания онлайн-платежей в Азербайджане GoldenPay была основана в июле 2007 года. Компания начала работу в декабре 2008 года после завершения технических работ и получения соответствующих сертификатов международных платежных систем Visa и MasterCard. В апреле 2011 года GoldenPay запустила Hesab.az, крупнейшую платформу онлайн-услуг в Азербайджане. На Hesab.az вы можете покупать / оплачивать коммунальные услуги, мобильную связь, интернет, банковские кредиты, онлайн-страхование и другие услуги.

Банк Республика - создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлены крупнейшие финансовые институты Германии - Инвестиционная Корпорация DEG (член банковской группы KfW и SIDT) и Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe.)

Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех! - Gallery Image
Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех! - Gallery Image
Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех! - Gallery Image
Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех! - Gallery Thumbnail
Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех! - Gallery Thumbnail
Банк Республика и Hesab.az совершили прорыв в сфере финтех! - Gallery Thumbnail
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