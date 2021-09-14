63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса

Экономика 14 сентября 2021 14:49 (UTC+04:00)
63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса

Мы побеседовали с Эльшаном Пирмалиевым, заместителем председателя правления Yelo Bank, о последних нововведениях, текущих разработках, и о целях банка.

- Здравствуйте, Эльшан бей. Yelo Bank в последнее время активно обновляет свою сеть филиалов. Некоторые филиалы были перемещены, также открылись филиалы в новых районах. Будет ли эта тенденция продолжаться?

- Добрый день. Одним из основных направлений нашей новой стратегии развития является осуществление трансформации нового имиджа за счет создания современной и универсальной филиальной сети, соответствующей корпоративным стандартам. С этой точки зрения объем и структура существующей филиальной сети банка, конечно, нас не устраивала и мы начали работу именно с этого направления.

Изначально некоторые филиалы были перенесены на новые адреса. Основная цель этого изменения - расширить спектр услуг и обеспечить комфорт наших клиентов. В настоящее время Yelo Bank имеет 13 точек обслуживания, 10 в Баку и на Абшероне и 3 в регионах.

- Ваша основная цель расширения - Баку или вы больше сосредоточены на регионах?

- Одна из самых больших проблем, с которыми мы столкнулись, когда начинали этот проект, заключалась в том, что основная часть наших филиалов сосредоточена в основном в Баку и мы не имели точек обслуживания в пригородах.

Учитывая большое количество наших клиентов, проживающих в этих районах, и тот факт, что они едут на большие расстояния, чтобы воспользоваться нашими услугами, мы открыли новые отделения в торговом центре «Садарак» находящемся Гарадагском районе и в поселке Мардакян. Теперь мы имеем сеть филиалов, куда наши клиенты могут добраться быстро и получить качественное обслуживание, вне зависимости от того в какой части города они находятся. Несмотря на короткий срок, такой подход уже начал приносить плоды, в связи с чем мы планируем продолжить данную тенденцию и в ближайшем будущем. У нас большие планы на регионы. Как я уже упоминал, в настоящее время у нас есть 3 региональных филиала в Гяндже, Барде и Ленкорани. Однако, с учетом перспектив развития регионов этого количества недостаточно.

Реальный сектор - одна из основных движущих сил нашей экономики. На мой взгляд, для бизнеса, работающего в регионах, существует большая потребность в получении различных видов качественных банковских услуг. Государство также реализует ряд проектов, связанных с развитием регионов, особенно сельского хозяйства.

Хочу добавить, что мы не ограничиваемся открытием новых филиалов. Также мы активно работаем над проектами, направленными на обслуживание наших клиентов по альтернативным каналам. Таким образом, мы сможем предлагать свои финансовые услуги не только тем, кто проживает в районах, где есть наши филиалы, но и жителям других районов. Больше не нужно будет ездить в ближайший район, где есть филиал, и даже не придется выходить из дома.

В настоящее время мы осуществляем перевод средств на карты наших повторных клиентов микрокредитования без нужды прихода в Банк. Это позволяет им фокусироваться на бизнесе, а не тратить время на посещение банка и бумажную волокиту. Я с гордостью могу сказать, что Yelo Bank - первый Банк в Азербайджане, который создал такую ​​возможность для предпринимателей.

- Концепция ваших новых филиалов отличается от стандартной банковской модели, к которой мы привыкли. Сколько отделений в настоящее время отремонтировано в этом стиле? Когда вы планируете завершить процесс обновления?

В результате ребрендинга, наряду с названием банка, произошли значительные изменения и в подходе к клиентам. Основная задача изменений осуществляемых под слоганом «Яркий Банкинг» - обеспечение максимального комфорта клиентов в точках обслуживания. Наши обновленные филиалы обладают достаточным функционалом для удовлетворения пожеланий самых требовательных клиентов. Они отличаются не только внешним визуалом, но и по-настоящему профессиональными сотрудниками. Уже 5 филиалов отремонтированы по новой концепции, в других отделениях также ведутся ремонтные работы.

- Прошлый год был сложным для экономики. Каковы, по вашему мнению, основные риски для банковской системы в этом году?

- Более года пандемия оказывает огромное влияние на жизнь каждого из нас. Конечно, для банковского сектора эта ситуация тоже не прошла бесследно.

Могу с уверенностью сказать, что Yelo Bank уже полностью адаптирован к текущей ситуации. Хочу также отметить, что нам удалось превратить сложности, создаваемые карантинными условиями, в возможности. Ведь нужно принимать реальность как есть и адаптироваться к ней, иначе выдержать конкуренцию на рынке, в особенности расти, будет очень сложно.

- Большинство банков пытаются диджитализировать свои услуги. Какие планы у Yelo Bank в этом направлении и какую роль в этом развитии будут играть растущие филиалы?

- С каждым днем в Азербайджане все больше и больше сфер уходят в диджитал. Однако, как бы ни развивался онлайн-банкинг, население и бизнес еще не готовы полностью отказаться от услуг, физически предоставляемых в отделениях. Причин тому много, и мы постоянно запускаем новые онлайн-сервисы и стараемся сделать их максимально доступными для всех.

Помимо стандартных банковских продуктов, малый и средний бизнес также нуждается в консультациях. Получить качественные услуги в этой области очень дорого, и лишь немногие предприниматели могут себе это позволить. Yelo Bank, в свою очередь, оказывает клиентам не только финансовую поддержку, но и консультирует их посредством своих специалистов.

Потребность клиента в живом общении по-прежнему актуальна. Согласно мировому опыту, некоторое время офлайн и онлайн-сервисы будут работать параллельно, но с ростом последнего. Поэтому мы продолжаем инвестировать в технологии, диджитализируем наши услуги, увеличиваем количество филиалов и улучшаем уровень обслуживания.

- В последнее время Yelo Bank сосредоточился на предоставлении бизнес-кредитов. Это отражено и в последних финансовых показателях банка. Это тоже часть стратегии?

- Целевой клиентский сегмент банка - население и мелкие предприниматели. С этой точки зрения, для нас приоритетом является финансирование обоих сегментов и оказание комплексных услуг. Однако стремительное развитие реального сектора в стране делает финансовую поддержку бизнеса еще более необходимой. В этом плане стратегические цели банка совпадают со спросом в реальном секторе.

Хочу отметить, что только в этом году на развитие микро, малого и среднего бизнеса мы выделили более 140 миллионов манатов кредитов, и мы планируем и дальше оказывать поддержку в этом направлении. Этот показатель составляет 63% от общей суммы кредитов, выданных Банком за тот же период. Банковские услуги, которые мы предоставляем нашим клиентам, не ограничиваются кредитными продуктами. Мы относимся к нашим клиентам как к партнерам и предоставляем им все виды банковских услуг.

63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса - Gallery Image
63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса - Gallery Thumbnail
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