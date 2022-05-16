Гарадагский завод представил новый дизайн мешочной продукции, отражающий его 70-летнюю историю производства качественного цемента - Holcim Azerbaijan

БАКУ/Trend/ - Завод Holcim Azerbaijan имеет богатую 70-летнюю историю. В 2019 году исполнилось 70 лет со дня основания завода, а запуск завод был в 1952 году. Это значит, что в этом году исполняется 70 лет со дня первого выпуска продукции завода на рынок.

Работая в Азербайджане на протяжении многих лет Holcim приниал активное участие в строительных проектах и можно с уверенностью сказать, что компани участвовала в строительстве каждого государственного обьекта или многоэтажного жилого дома.

Компания Holcim рада сообщить, что Гарадагский завод представил новый дизайн мешочной продукции, отражающий его 70-летнюю историю производства качественного цемента.

Юбилейный мешок на 35% экологичней,чем предыдущие месшки, так как снижает выбросы CO2, связанные с производством бумаги и пакетов. Компания считает, что это изменение принесет больше инноваций в продажи и доставку розничного цемента для мешков и повысит узнаваемость и привлекательность продуктов Holcim на рынке.

Чтобы помочь отдельным строителям дома и мастерам качественно выполнять строительные работы, на обратной стороне пакета предлагаются правила применения, в том числе: штукатурные и кладочные растворы, бетонные и т. д.

Пока не будет исчерпан запас существующих дизайнерских сумок, переход от текущих сумок к юбилейным дизайнерским сумкам будет осуществляться быстро и постепенно.

«Хотим заверить вас, что качество цемента Holcim остается высоким и стабильным. Юбилейный пакет - это способ выразить благодарность нашим клиентам за их продолжительное и надежное сотрудничество» — сказал Халид Самака, генеральный директор компании.