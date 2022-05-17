Made in Russia представит отечественные разработки для ТЭК на выставке в Баку

1 июня 2022 года в Баку откроется 27-я Международная выставка и конференция «Нефть и Газ Каспия» (Caspian Oil & Gas). На масштабной экспозиции Made in Russia будут представлены флагманские разработки и технологии в сфере топливно-энергетического комплекса от 21 отечественной компании.

В этом году площадь экспозиции Made in Russia составит 575 кв. м. На ней участники смогут познакомиться с разработками, получившими высокую оценку российских и международных нефтегазовых предприятий.

В частности, будет представлен комплекс услуг и продукции от производителя оборудования для нефтегазохимической отрасли с максимальной степенью локализации. Среди экспонентов также производитель высокоэффективного бурового и нефтегазового оборудования, разработчик и производитель микроэлектронных преобразователей избыточного давления и силы и многие другие.

Выставка «Нефть и Газ Каспия» будет открыта до 3 июня. Помимо презентаций в павильоне Made in Russia пройдут свыше 100 встреч представителей российских и зарубежных компаний в формате B2B и переговоры о потенциальном сотрудничестве.