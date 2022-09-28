В развитии агробизнеса важна поддержка государства - Инам Керимов

БАКУ /Trend/ - В развитии агробизнеса важна поддержка государства.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе общественных обсуждений на тему «Агробизнес - новые возможности и современные вызовы».

Он отметил, что мир сталкивается с новыми вызовами, в том числе в сферах экономики и экологии. В связи с этим необходимо постоянно поддерживать современную, новую инновационную среду агробизнеса, и подобные обсуждения очень важны для объединения сторон, играющих роль в развитии агробизнеса, международного и местного опыта, а также для определения методов и инструментов преодоления возникающих трудностей.

Министр добавил, что это имеет особое значение для развития агробизнеса, определения мер поддержки, льгот, повышения осведомленности в этой сфере.