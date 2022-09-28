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В развитии агробизнеса важна поддержка государства - Инам Керимов

Экономика Материалы 28 сентября 2022 16:16 (UTC +04:00)
В развитии агробизнеса важна поддержка государства - Инам Керимов

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - В развитии агробизнеса важна поддержка государства.

Как передает в среду Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов в ходе общественных обсуждений на тему «Агробизнес - новые возможности и современные вызовы».

Он отметил, что мир сталкивается с новыми вызовами, в том числе в сферах экономики и экологии. В связи с этим необходимо постоянно поддерживать современную, новую инновационную среду агробизнеса, и подобные обсуждения очень важны для объединения сторон, играющих роль в развитии агробизнеса, международного и местного опыта, а также для определения методов и инструментов преодоления возникающих трудностей.

Министр добавил, что это имеет особое значение для развития агробизнеса, определения мер поддержки, льгот, повышения осведомленности в этой сфере.

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