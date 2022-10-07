Посол Нидерландов встретилась с руководством Банка Республика (ФОТО)

Банк Республика, который сотрудничает со многими крупными международными финансовыми институтами, планирует начать реализацию совместных проектов также с иностранными посольствами, действующими в нашей стране.

В связи с этим в головном офисе Банка Республика, состаялась встреча руководства Банка с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в нашей стране госпожой Паулин Эйзема. На встрече присутствовала делегация банка во главе с председателем Наблюдательного совета ОАО «Банк Республика» Шакиром Рагимовым.

Стороны обсудили направления развития будущего сотрудничества в различных сферах, поддержку женщин-предпринимателей и молодых бизнесменов в нашей стране, реализацию проектов корпоративной социальной ответственности а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Госпожа Паулин Эйзема выразила заинтересованность в расширении отношений с Банком Республика и подчеркнула, что будет способствовать реализации совместных инициатив и проектов.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin или же или позвонив Call Center Банка по номеру 144.