Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

Инвестиционный фонд МСБ Азербайджана может быть создан в ближайшие 6 месяцев

Экономика Материалы 19 января 2023 11:55 (UTC +04:00)
Инвестиционный фонд МСБ Азербайджана может быть создан в ближайшие 6 месяцев

Читайте Trend в

Садраддин Агджаев
Садраддин Агджаев
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный фонд малого и среднего бизнеса Азербайджана может быть создан в ближайшие шесть месяцев.

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, соответствущие переговоры с госструктурами уже проведены, ожидается подтверждение со стороны министерства финансов.

«Создание этого фонда поспособствует расширению механизмов финансовой поддержки субъектов предпринимательства, а также реализации новых проектов и выход с ними на зарубежные рынки», - добавил он.

Мамедов подчеркнул, что этот Фонд позволит помимо государственного финансирования привлечь и средства местных и иностранных инвесторов.

«Будет создана возможность для соответствующих инвесторов стать инвестором этого фонда», - добавил он.

Новость обновляется

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости