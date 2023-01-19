Инвестиционный фонд МСБ Азербайджана может быть создан в ближайшие 6 месяцев

БАКУ /Trend/ - Инвестиционный фонд малого и среднего бизнеса Азербайджана может быть создан в ближайшие шесть месяцев.

Об этом сказал председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса Азербайджана Орхан Мамедов в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года, передает в четверг Trend.

По его словам, соответствущие переговоры с госструктурами уже проведены, ожидается подтверждение со стороны министерства финансов.

«Создание этого фонда поспособствует расширению механизмов финансовой поддержки субъектов предпринимательства, а также реализации новых проектов и выход с ними на зарубежные рынки», - добавил он.

Мамедов подчеркнул, что этот Фонд позволит помимо государственного финансирования привлечь и средства местных и иностранных инвесторов.

«Будет создана возможность для соответствующих инвесторов стать инвестором этого фонда», - добавил он.

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