В прошлом году азербайджанским центром аккредитации было аккредитовано 111 учреждений

БАКУ/Trend/ - В 2022 году азербайджанским центром аккредитации было аккредитовано 111 учреждений, расширена сфера аккредитации 17 учреждений.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в течение года субъектам предпринимательства было выдано более 61 тысяч сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара.

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