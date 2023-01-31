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В прошлом году азербайджанским центром аккредитации было аккредитовано 111 учреждений

Экономика Материалы 31 января 2023 12:28 (UTC +04:00)
В прошлом году азербайджанским центром аккредитации было аккредитовано 111 учреждений

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ/Trend/ - В 2022 году азербайджанским центром аккредитации было аккредитовано 111 учреждений, расширена сфера аккредитации 17 учреждений.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана Мамед Аббасбейли в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

Он отметил, что в течение года субъектам предпринимательства было выдано более 61 тысяч сертификатов, подтверждающих страну происхождения товара.

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