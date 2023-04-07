Товарооборот между Азербайджаном и Казахстаном вырос более чем в 4 раза - министр

БАКУ /Trend/ - Межправительственная комиссия играет важную роль для определения перспективных направлений сотрудничества. Уверен, что нынешнее заседание придаст импульс нашему сотрудничеству.

Об этом сказал Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе 19-го заседания Межправительственной комиссии Азербайджан-Казахстан, сообщает в пятницу Trend.

Он отметил, что сегодня Азербайджан и Казахстан являются участниками ряда проектов.

Шахбазов отметил, что отношения между Азербайджаном и Казахстаном укрепляются благодаря политической воли наших лидеров.

Министр добавил, что во время визита в Азербайджан президента Казахстана Касым-Жомарт Токаева в августе 2022 года была подписана комплексная программа развития сотрудничества на 2022-2026 года, которая станет дорожной картой нашего сотрудничества.

Отмечая важность торговых отношений, министр сказал что товарооборот между нашими странами увеличился более чем в 4.4 раза и достиг 598 миллиона долларов.

Также Шахбазов коснулся вопроса сотрудничества в транспортной сфере. Он отметил критически важное значение развития транспортного сотрудничества между нашими странами, добавив что Баку готов продолжать сотрудничество в рамках существующих маршрутов.

В контексте энергетики, Шахбазов отметил важность пятилетнего договора подписанного между национальными нефтегазовыми компаниями стран - СОКАР и КазМунайГаз.

Говоря о зеленой энергетике, Шахбазов сказал, что Азербайджан и Казахстан эффективно обмениваются опытом в сфере чистой энергетики.

Он резюмировал отметив готовность Азербайджана к сотрудничеству с компаниями из Казахстана, как в сфере традиционной, так и в сфере возобновляемой энергетики.